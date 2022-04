ZDA v Ramsteinu o dolgoročnih varnostnih potrebah Ukrajine

Berlin, 26. aprila - V Nemčiji so se danes na pogovorih o dolgoročnih varnostnih potrebah Ukrajine sestali ministri iz 40 držav članic in nečlanic zveze Nato. Po srečanju je ameriški obrambni minister Lloyd Austin pozdravil nemško pošiljko protiletalskih vozil Ukrajini in dejal, da bodo tovrstni "sestanki za samoobrambo Ukrajine" potekali mesečno.