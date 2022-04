Biden podpisal svoje prve tri predsedniške pomilostitve

Washington, 26. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je danes pomilostil nekdanjega agenta tajne službe in še dva obsojenca zaradi prekrškov v povezavi z mamili, poleg tega pa znižal kazni za 75 drugih obsojencev za nenasilna kazniva dejanja. To so Bidnove prve predsedniške pomilostitve, odkar je januarja lani nastopil mandat predsednika ZDA.