Na Špici od maja do septembra dobrodelno obarvana vodena vadba

Ljubljana, 3. maja - Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice vabi meščane na različne oblike vodene vadbe, ki bodo potekale od maja do septembra na Špici. Poleg skrbi za dobro fizično počutje bo vadba tudi dobrodelno obarvana, saj nameravajo del izkupička od simboličnih vstopnin nameniti Društvu za cerebralno paralizo Ljubljana, so sporočili iz podjetja.