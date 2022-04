Kovšca: Presezimo vsakodnevne razprtije, kot so znali to naši predniki

Ribnica, 26. aprila - Na Mali gori pri Ribnici je danes na mestu, kjer so se Tigrovci leta 1941 spopadli z okupatorjem, potekala državna proslava ob dnevu upora. Predsednik DS Alojz Kovšca je v govoru izpostavil vsakodnevne razprtije in pozval k njihovemu preseganju, kot so to počeli naši predniki, ki so znali "v ključnih viharno temnih trenutkih poiskati svetlobo".