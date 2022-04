Borze v New Yorku začele s padci

New York, 26. aprila - Na newyorških borzah se je trgovanje danes začelo s padci osrednjih indeksov. Ti so v ponedeljek sicer porasli na krilih novice o prodaji Twitterja Elonu Musku, a so se danes vrnile skrbi o počasni globalni gospodarski rasti, dvigovanju obrestnih mer ter negotovosti glede zaslužkov podjetij.