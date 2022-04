Sprožitev pištole v žužemberški šoli nenamerna

Novo mesto/Žužemberk, 26. aprila - Do strela, ki je danes dopoldne odjeknil v Osnovni šoli Žužemberk in je lažje poškodoval učenca, je prišlo nenamerno, zaradi neprevidnega ravnanja z orožjem. Pištolo je v šolo prinesel 14-letni učenec, sprožila pa se je v garderobi v družbi več učencev. Poškodovanega 13-letnika so oskrbeli v novomeškem urgentnem centru, so pojasnili na policiji.