Izolska bolnišnica v prodajo nepremičnin v Ankaranu

Izola, 2. maja - Splošna bolnišnica Izola bo sredi maja izvedla dražbe več nepremičnin v svoji lasti. Skupna izklicna cena vseh znaša 596.000 evrov. Gre za nepremičnine, ki so bile v preteklosti za delovanje bolnišničnih in servisnih dejavnosti ter nastanitev zaposlenih, katerih upravljavec je bolnišnica, deloma pa so že v zasebni lasti.