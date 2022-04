Mreža za otrokove pravice poziva k postavitvi otrokovih pravic v središče politike

Ljubljana, 26. aprila - Mreža za otrokove pravice je na Gibanje Svoboda, SD in Levico naslovila pobudo Postavimo otrokove pravice v središče slovenske politike in pozvala k upoštevanju rešitev za pereča področja otrokovih pravic v koalicijski pogodbi. Kot družba si želimo sprememb na bolje, še toliko bolj pa, da se posebna skrb nameni otrokom, so sporočili iz mreže.