Slovenci na EP brez zmage

Madrid, 26. aprila - Slovenski igralci badmintona so na evropskem prvenstvu v Madridu ostali brez zmage. Petra Polanc se je brez boja uvrstila med najboljših 32, nato pa je klonila proti četrti nosilki, Danki Line Christophersen. Slovenka je dvoboj dobro začela, povedla z 9:5, nato pa je predstavnica evropske velesile pokazala kakovost in zmagala z 21:14 in 21:11.