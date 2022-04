Ruske in beloruske zračne sile začele skupno usposabljanje

Moskva, 26. aprila - Ruske in beloruske zračne sile so danes začele štiridnevno skupno vojaško usposabljanje, je sporočilo belorusko obrambno ministrstvo. Na vajah so sodelovali častniki zračnih sil in obrambnih sil iz ruskega Zahodnega vojaškega okrožja, poroča španska tiskovna agencija EFE.