Na izolskem pokopališču odprli prenovljeno kapelo sv. nadangela Mihaela

Izola, 26. aprila - Na izolskem pokopališču so po zaključenih obnovitvenih delih odprli kapelo sv. nadangela Mihaela. Sanacijo neogotske kapele iz leta 1886 na spomeniško zaščitenem delu pokopališča sta sofinancirali Občina Izola in Ljudska univerza v Trstu, realizacijo projekta pa sta podprli Komunala Izola in italijanska samoupravna narodna skupnost iz Izole.