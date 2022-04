Podnebne spremembe hitro segrevajo škotska jezera

Edinburgh, 26. aprila - Podnebne spremembe povzročajo hiter in občuten dvig temperature škotskih jezer in vodnih zajetij, kaže danes objavljena študija škotskega centra za vode CREW. Med potencialnimi posledicami je zlasti nevarno cvetenje alg, ki se bo predvidoma okrepilo ob višjih temperaturah zraka in spremenjenih padavinskih vzorcih.