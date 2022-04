Moskva, 26. aprila - V regiji Uljanovsk v osrednjem delu Rusije je danes v vrtcu streljal moški, pri čemer so umrli najmanj štirje ljudje, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal regionalni tiskovni predstavnik Dmitrij Kamal. Umrli so dva otroka, učitelj in napadalec, je dejal.