Lendavski Virs lani posloval rekordno

Lendava, 30. aprila - Lendavsko podjetje Virs, ki se ukvarja z varilnimi in rezalnimi sistemi, leta 2019 pa je postalo tudi zlata gazela, je lani poslovalo rekordno. Prihodki so presegli 10 milijonov evrov, podobne pričakujejo tudi letos. So pa zaradi trenutnih razmer za nekaj mesecev preložili napovedano naložbo v širitev proizvodnje.