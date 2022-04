V Strunjanu nad izzive zmanjšanja odpadkov

Strunjan, 26. aprila - V Krajinskem parku Strunjan so predstavili aktivnosti akcijskega načrta za preprečevanje in ublažitev pojavnosti morskih odpadkov. Tako so pridobili "posvojitelje" obale, več gostincev se je zavezalo k zmanjšanju izdelkov za enkratno uporabo. Med izzivi sta povečana uporaba teh izdelkov zaradi epidemije novega koronavirusa in cena zelenih rešitev.