Plenković: Prezgodaj govoriti o tem, kakšni bodo v prihodnje slovensko-hrvaški odnosi

Zagreb, 26. aprila - Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljek dejal, da je v tem trenutku težko reči, kako se bodo po volitvah v Sloveniji in odhodu vlade Janeza Janše odvijali slovensko-hrvaški odnosi, ki so se v zadnjih dveh letih, v času Janševe vlade otoplili. Da so se odnosi v zadnjih dveh letih izboljšali, meni tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović.