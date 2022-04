Iztekajo se nekateri ukrepi za blažitev energetske draginje

Ljubljana, 27. aprila - Konec aprila se izteče več ukrepov, s katerimi je vlada blažila učinke podražitve energentov in električne energije. Premier in ministri so pred volitvami napovedovali, da bo vlada ukrepala tudi naprej, če bo treba. Zaenkrat je med vladnimi gradivi podaljšanje znižanja trošarin na elektriko in energente do konca julija.