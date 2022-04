Društvo Asociacija od nove vlade pričakuje izboljšanje položaja nevladne kulture

Ljubljana, 26. aprila - V društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti Asociacija po nedeljskih parlamentarnih volitvah od nove vlade med drugim pričakujejo vzpostavitev mehanizmov za stabilizacijo, razvoj in profesionalizacijo nevladnih kulturnih organizacij ter okrepitev socialnega položaja samozaposlenih v kulturi.