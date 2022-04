Strokovnjaki po ocenjevanju pijač z dodanimi vitamini svetujejo pitje vode

Ljubljana, 26. aprila - Ocenjevalci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave so izvedli primerjalno ocenjevanje devetih brezalkoholnih pijač z dodanimi vitamini. Ocenili so, da je zaradi visoke vsebnosti sladkorja v njih bolje piti vodo, s pestro prehrano pa lahko telo vitamine, ki so v pijačah pridobi samodejno, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije.