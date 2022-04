Zagovornik načela enakosti opozarja na diskriminacijo pri ponujanju brezplačnih smučarskih vozovnic za dijake

Ljubljana, 26. aprila - Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je ena od slovenskih občin diskriminatorno uredila dostop do brezplačnih smučarskih vozovnic za dijake iz občine. Oktobra 2020 je namreč odločila, da bodo do brezplačnih vozovnic upravičeni le tisti dijaki, ki so imeli stalno bivališče v občini prijavljeno pred 1. septembrom 2019, so pojasnili.