Na dolenjskih cestah vse več alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč

Novo mesto, 26. aprila - Dolenjski policisti so v ponedeljek zvečer 42-letniku, ki je z avtom nevarno vijugal po cesti iz Lašč proti Dvoru, v litru izdihanega zraka izmerili 0,96 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi seznanili sodišče. Lani so opiti vozniki na Dolenjskem povzročili 155 prometnih nesreč.