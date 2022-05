V Ribnici načrtujejo 21 oskrbovanih stanovanj

Ribnica, 1. maja - V občini Ribnica načrtujejo izgradnjo 21 oskrbovanih stanovanj. Zgrajena in vseljiva bodo predvidoma v letu 2024, oddajali pa jih bodo z razpisom. Projekt vodi Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerega ustanovitelj in edini družbenik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.