V Ivančni Gorici bodo prenavljali zdravstveni dom

Ivančna Gorica, 26. aprila - V občini Ivančna Gorica načrtujejo prenovo tamkajšnjega zdravstvenega doma, za kar so na razpisu ministrstva za zdravje pridobili nekaj manj kot 640.000 evrov. Preostalo od 1,4 milijona vrednega projekta bosta zagotovila občina in zdravstveni dom. S prenovo bodo začeli maja, zaključena pa naj bi bila do konca leta.