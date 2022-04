Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Nastajale bodo krajevne plohe, ki bodo popoldne pogostejše. Možne bodo tudi posamezne nevihte. Najmanj padavin bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Ponoči bo dež prehodno zajel vso Slovenijo, zapihal bo severni veter. Do jutra bodo padavine ponehale, jasnilo se bo. Ponekod po nižinah bo lahko nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, v Gornjesavski dolini malo pod 0 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti popoldne severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta bo v noči na sredo od severa prešla naše kraje. Pred njo doteka k nam od zahoda vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. V krajih južno od nas ter ob morju bo povečini suho, drugod bo občasno deževalo. V sredo bo ob Jadranu sončno s šibko burjo, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in nekaj popoldanskimi plohami.

Biovreme: Danes čez dan se bo vremenska obremenitev postopno spet povečala in nadaljevala tudi v noč na sredo ter v sredo popoldne postopno popustila. Predvsem vremensko občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.