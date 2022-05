Šmarska občina v gradnjo novega gasilskega doma na Kristan Vrhu

Šmarje pri Jelšah, 2. maja - Po prvomajskih praznikih bodo delavci podjetja Kuponko iz Šentjurja začeli z gradnjo novega gasilskega doma na Kristan Vrhu v Občini Šmarje pri Jelšah. V obstoječem domu so namreč prostori za delovanje prostovoljnega gasilskega društva premajhni in le zasilno ustrezni. Primanjkuje prostora za gasilsko reševalno in zaščitno opremo ter tehniko.