Azijske borze neenotno

Tokio, 26. aprila - Azijske borze so današnje trgovanje končale neenotno, potem ko so vlagatelji ponekod skušali nadoknaditi ponedeljkove izgube. Vseeno pa razpoloženje zaradi posledic covidnega zaprtja na Kitajskem in načrtov ameriške centralne banke Federal Reserve o novem zvišanju obrestne mere ni bilo preveč optimistično, poroča francoska tiskovna agencija AFP.