Dallas povedel s 3:2 v zmagah, za Dragića konec sezone

New York, 26. aprila - Košarkarji Dallasa so v peti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NBA v vzhodni konferenci premagali Utah Jazz s 102:77 in zdaj vodijo s 3:2 v zmagah. Slovenski zvezdnik Dallasa Luka Dončić je k visoki zmagi prispeval 33 točk in 13 skokov. Brooklyn Gorana Dragića pa je še četrtič izgubil z Bostonom. Tokrat je bil izid 112:116.