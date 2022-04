New York, 25. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Ponedeljkova seja se je začela z visokimi dobički in vrednost delnic se je zvišala. Kljub temu je bil dan nihanj, saj vlagatelje še vedno skrbi napoved ameriške centralne banke o zvišanju obrestnih mer.