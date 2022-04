ACH Volleyju 18. naslov državnih prvakov

Ljubljana, 25. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja so se po letu premora spet vrnili na slovenski prestol. Na tretji finalni tekmi državnega prvenstva so v dvorani Tivoli še tretjič premagali Calcit Volley, tako kot na prvi tekmi v Ljubljani je bil tudi tokrat izid 3:0 (18, 20, 21). Za klub, ki se je pred leti z Bleda preselil v Ljubljano, je to 18. naslov državnega prvaka.