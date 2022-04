Finance o strategiji vladanja Roberta Goloba (26. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Jurij Šimac v komentarju Kakšen premier bo Robert Golob? In kaj lahko pričakujemo? piše o strategiji vladanja Roberta Goloba. Sprašuje se, ali bo njegovo gibanje tako trdno kot volilna zmaga in dodaja, da se bodo spremembe zgodile med drugim tudi na področju kadrovanja in davkov.