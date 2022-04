City in Real odpirata polfinale lige prvakov

Ljubljana, 26. aprila - Nogometna liga prvakov se počasi bliža koncu. Za finale, ki bo 28. maja v Parizu, se potegujeta še štiri moštva, ki jih v torek in sredo čakata prva polfinalna dvoboja. Polfinale bosta danes v Manchestru odprla domači City in Real Madrid, dan pozneje se bosta merila še Liverpool in Villarreal. Povratni tekmi bosta 3. in 4. maja.