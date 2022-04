Državno financiranje bo prejemalo kar deset neparlamentarnih strank

pripravil Luka Tetičkovič

Ljubljana, 25. aprila - Zakonodaja strankam, ki so na volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov, omogoča financiranje iz državnega proračuna. Na prejšnjih volitvah so bile do teh sredstev upravičene štiri neparlamentarne stranke. Tokrat bo, sodeč po neuradnih rezultatih Državne volilne komisije, financiranje prejemalo kar deset strank, ki niso prestopile praga DZ.