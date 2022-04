Velenjska občina z info točko za begunce iz Ukrajine

Velenje, 25. aprila - Več velenjskih institucij je na petkovem delovnem srečanju iskalo rešitve, s katerimi bi vsi begunci iz Ukrajine, ki pridejo v Velenje, kar najhitreje prišli do dokumentov in pomoči, ki jo potrebujejo. Sprejeli so sklep, da se na velenjski občini v času uradnih ur vzpostavi info točka za dajanje informacij v zvezi z ukrajinskimi begunci.