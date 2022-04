Rusija izgnala 40 nemških diplomatov

Moskva, 25. aprila - Ruske oblasti so danes 40 nemških diplomatov razglasile za "persono non grata" in odredile njihov izgon. O tem so že obvestile nemškega veleposlanika v Moskvi in mu pri tem izročile tudi protestno pismo proti neprijazni politiki Berlina, v katerem so ponovno obsodili izgon 40 ruskih diplomatov v začetku aprila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.