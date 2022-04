Andrej Šifrer za STA: Najbolj pomembne odločitve so se zgodile same

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Kranj, 29. aprila - Andrej Šifrer bo 1. maja dopolnil 70 let. V bogati glasbeni karieri je prejel platinasto ploščo za dvojni album Ideje izpod odeje leta 1981. To je bila prva plošča slovenske zabavne glasbe, ki so jo prodali v več kot 100.000 izvodih. A kot je povedal za STA, so se mu stvari zgodile spontano. Jubilej bo koncertno proslavil 17. septembra v Kranju.