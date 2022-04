Zdravniku Miloševiču zaradi nedovoljenega prejemanja daril in pranja denarja tri leta zapora

Ljubljana, 25. aprila - Okrožno sodišče v Ljubljani je radiologa Zorana Miloševiča spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu je tri leta zaporne kazni in 50.000 evrov denarne kazni. Sodišče pa ni sledilo predlogu tožilstva in Miloševiču ni izreklo prepovedi opravljanja zdravniške dejavnosti. Obramba je že napovedala pritožbo.