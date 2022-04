Zdravniku Miloševiču zaradi nedovoljenega prejemanja daril in pranja denarja tri leta zapora

Ljubljana, 25. aprila - Okrožno sodišče v Ljubljani je radiologa Zorana Miloševiča spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu je tri leta zaporne kazni in denarno kazen v višini 50.000 evrov. Sodišče pa ni sledilo predlogu tožilstva in Miloševiču ni izreklo prepovedi opravljanja zdravniške dejavnosti. Sodba še ni pravnomočna.