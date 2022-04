Kipar Drago Tršar praznuje 95 let

Ljubljana, 27. aprila - Akademski kipar Drago Tršar danes praznuje 95 let. Opus enega najpomembnejših in najplodnejših predstavnikov modernizma na Slovenskem je tako po številu del kot tudi raznovrstnosti zelo obsežen. Obsega ne le kiparstvo, temveč še risbo, slikarstvo, scenografijo, grafiko, keramiko, tapiserijo in knjižno opremo.