Alaphilippe zlomil ramo in dve rebri

Pariz, 25. aprila - Aktualni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu Francoz Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl) si je ob nedeljskem padcu na dirki Liege-Bastogne-Liege zlomil ramo in dve rebri, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina in dodaja, da bo okrevanje trajalo več mesecev. Pri Francozu je ob zlomu reber prišlo tudi do pnevmotoraksa.