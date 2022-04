Slovenski festival vin obiskalo več kot 2500 ljubiteljev vina

Ljubljana, 25. aprila - Slovenski festival vin, 23. po vrsti, ki je minuli teden potekal v ljubljanskem Cankarjevem domu, je v dveh dneh pritegnil več kot 2500 obiskovalcev, na njem pa je sodelovalo 130 vinarjev in kulinarikov, ki so javnosti predstavili več kot 500 različnih vrst vina. 24. festival bo potekal 17. in 18. novembra.