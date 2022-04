Novogoriška predstava Janko in Metka na festivalu v Ankari

Ankara, 26. aprila - Na mednarodnem otroškem gledališkem festivalu Male dame, mali gospodje, ki poteka v turški Ankari do 30. aprila, gostuje tudi otroška predstava Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica Janko in Metka v režiji Andreja Jusa. Novogoriška predstava bo na sporedu od danes do 28. aprila, vsak dan jo bodo izvedli dvakrat.