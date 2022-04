Razpis za trženje kmetijskih proizvodov podaljšan do 30. junija

Ljubljana, 25. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo 11. februarja objavljeni javni razpis za podukrep podpore za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov, na katerem je za letos na voljo štiri milijona evrov. Namesto do 7. maja je mogoče vloge vlagati do 30. junija.