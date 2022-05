Po očiščenih ovršjih Uršlje gore in Pece priprave na pašo drobnice

Črna na Koroškem, 1. maja - Potem ko so v okviru naravovarstvenega projekta Banap lani čistili grmovno zarast na Uršlji gori in Peci, zdaj naravovarstveniki in upravljavci pripravljajo načrte upravljanja območij. Na Uršlji gori bodo postavili leseno ograjo, ki bo omogočila prosto pašo drobnice in onemogočala konflikte, povezane s povečanim obiskom v poletnih mesecih.