Po testu mesno-zelenjavnih kašic za otroke opozorili na visoko vsebnost soli

Ljubljana, 27. aprila - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je opravila test devetih mesno-zelenjavnih kašic za dojenčke in majhne otroke. V osmih kašicah so ugotovili visoko vsebnost soli, pri nekaterih pa tudi pomanjkljive označbe na embalaži in zavajanje z navedbami. V ZPS svetujejo, naj predpripravljeni obroki ne bodo stalnica na jedilniku dojenčkov in malčkov.