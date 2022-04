Mariborski policisti pri več udeležencih dveh prireditev našli droge

Maribor, 25. aprila - Mariborski policisti so ta in prejšnji petek v sodelovanju z organizatorji opravili poostren nadzor dveh prireditev v okolici koncertnega prizorišča v Mariboru in na območju Kidričevega. Pri tem so skupaj opravili kar 64 zasegov prepovedanih drog, enemu kršiteljem pa grozi kazenska ovadba zaradi nezakonite proizvodnje in prometa z drogami.