Slovenska kulturna-gospodarska zveza čestitala Golobu za zmago na volitvah

Trst, 25. aprila - Slovenska kulturna-gospodarska zveza (SKGZ), ena od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, je danes čestitala Robertu Golobu za zmago na nedeljskih državnozborskih volitvah. Menijo, da so bile volitve "trden kazalnik izbire državljanov in državljank (...), ki so z visoko udeležbo izrazili željo po spremembi".