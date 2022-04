V vrstah zdravstvene nege od nove vlade pričakujejo sprejetje standardov in normativov

Ljubljana, 25. aprila - V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Zbornici zdravstvene in babiške nege od nove vlade med drugim pričakujejo sprejetje kadrovskih standardov in normativov za področje zdravstvene nege in babištva. V sindikatu pričakujejo tudi nadaljevanje pogajanj za odpravo plačnih nesorazmerij v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.