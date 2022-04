Ljubljanska borza: Indeks dopoldne v rdečem

Ljubljana, 25. aprila - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi padel za 0,71 odstotka. V prvi kotaciji so najgloblje padle delnice Telekoma Slovenija, ki se cenijo za več kot tri odstotke. Vlagatelji so doslej največ zanimanja pokazali za delnice NLB. Z njimi so opravili za več kot pol milijona evrov poslov.