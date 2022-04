Božo Cerar od nove vlade pričakuje nadaljevanja aktivne zunanje politike

Ljubljana, 25. aprila - Dolgoletni slovenski diplomat Božo Cerar od prihodnje vlade pričakuje nadaljevanja aktivne zunanje politike in poudarja, da so pred Slovenijo na tem področju vse prej kot lahka leta. Med glavnimi izzivi in nalogami je naštel vojno v Ukrajini, aktivno gospodarsko diplomacijo in kandidaturo Slovenije za nestalno članico v Varnostnem svetu ZN.