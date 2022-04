Jelinčič se je zahvalil volivcem, za Goloba upa, da bo ljudi vodil dobro in v pravo smer

Ljubljana, 25. aprila - Prvak SNS Zmago Jelinčič se je v današnjem nagovoru prek Twitterja zahvalil volivcem za glasove, ki so jih na nedeljskih volitvah namenili SNS. Ta je po večini preštetih glasovnic prejela 1,5 odstotka glasov. Predsedniku Gibanja svoboda Robertu Golobu je ob doseženem čestital in izrazil upanje, da bo ljudi "dobro vodil in v pravo smer".